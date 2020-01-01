ليلة البوناني … الاطاحة بعصابة الملثمين بأكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كانوا يعتقدون أن ليلة رأس السنة الميلادية، ستكون مواتية لتنفيذ غزواتهم المعتادة، لكن هؤلاء قد تناسو الترتيبات الامنية لولاية أمن أكادير، التي لم تترك حيا او زقاقا لم تزره دوريات ليلية لتوقيف مخالفين للقانون .

العصابة الملثمة التي قامت بالسطو مؤخرا على بعض محلات بيع التجهيزات الالكترونية ” الهواتف” كانت كاميرات مراقبة بإحدى المحلات أن وثقت ملامح بعضهم، وبعد اخضاع التسجيلات من طرف الشرطة العلمية والتقنية، تم التعرف على هوية بعضهم.

وخلال ليلة أمس الثلاثاء 31 دجنبر، تمكنت المصالح الامنية من توقيف العصابة وهم يستعدون الى سرقة احدى المحلات التجارية.

هذا، وقد أسفرت عملية توقيف المشتبه بهم عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة ومبالغ مالية، بالإضافة إلى سلسلات مفاتيح وأقنعة.