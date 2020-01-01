جنوب إفريقيا .. قتيلان وعدة جرحى في حادثي إطلاق نار بجوهانسبورغ

هبة بريس - وكالات

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب العشرات بجروح، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 01 يناير، في حادثي إطلاق نار بجوهانسبورغ.

وأوضحت شرطة المدينة أن سيارة خفيفة اقتربت، خلال حادث إطلاق النار الأول، من الشارع السابع في حي (ميلفيل) وأطلقت، بشكل مفاجئ، عدة طلقات نارية على زبائن كانوا جالسين خارج مطعم، قبل أن تلوذ بالفرار.

وقال الناطق باسم الشرطة، متابيلو بيتيرز، إن ثمانية أشخاص أصيبوا في هذا الحادث، ضمنهم سيدتان تبلغان من العمر 30 و40 سنة لقيتا مصرعهما في عين المكان، مضيفا أنه تم نقل ستة آخرين إلى المستشفى، ضمنهم اثنان في حالة حرجة.

ووقع حادث إطلاق النار الثاني، الذي خلف 11 جريحا، بعد ساعات قليلة في ميدان (ماري فيتزجيرالد) بحي نيوتاون بوسط جوهانسبورغ.

وأوضح بلاغ لحكومة غوتنغ، بحسب المعطيات الأولى المتوفرة حول الحادث، أن مسلحا أطلق عدة طلقات نارية من المستوى العلوي لجسر باتجاه منطقة مخصصة للشخصيات البارزة.

وقالت الشرطة إنه لم يتم إيقاف أي مشتبه فيه إلى غاية اللحظة، مسجلة أن التحقيقات جارية لفك لغز هذه الأعمال الإجرامية.

وتعرف الجريمة العنيفة ارتفاعا مهولا بجنوب إفريقيا لاسيما في الفترة التي تسبق احتفالات العام الجديد، حيث صنف تقرير حديث صادر عن استطلاع أجرته مؤسسة “غالوب وورلد” جنوب إفريقيا كخامس أخطر بلد في العالم.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة في شهر شتنبر الماضي أن الجرائم الخطيرة في البلاد لا تزال في ارتفاع خلال السنة 2018-2019، لا سيما جرائم القتل التي ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة.