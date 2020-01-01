العثماني: ‏”أسأل الله أن تكون سنة 2020 مليئة بالأفراح والنجاحات..”

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هبة بريس - الرباط
هنأ ررئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، متابعي صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.
وقال العثماني في تدوينة نشرها على صفحته “الفيسبوكية” : ” أسأل الله أن تكون سنة 2020، لجميع المتابعات والمتابعين، سنة مليئة بالأفراح والنجاحات والتفاؤل والسعادة، والصحة والسلامة، وكل عام وأنتم بخير.”
وتفاعل النشطاء مع تدوينة العثماني، متمنين دخول السنة الجديدة بالعمل الايجابي للحكومة ولممثلي الأمه بالبرلمان.
مغرببة
في 16:48
على حسب سياستكم الصماء البكماء واضح و باين العام زين .من وصلتو الحكومة غسلنا يدينا و نشفو
ص
في 17:34
نطلب من الله ان تبتعد انت وحزبك عن المغرب
ترامب
في 18:32
و الديون و تقرقيب و تشرميل و تشفارت و قولوا العام زين. ممكنتعطينا احصاايات دقيقة حول ما حققتم و ما انفقتم خلال 2019 اولا ولا صافي غير نضمسوا و نعاودوا الفريق من جديد