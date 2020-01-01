العثماني: ‏”أسأل الله أن تكون سنة 2020 مليئة بالأفراح والنجاحات..”

هبة بريس - الرباط

هنأ ررئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، متابعي صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على صفحته “الفيسبوكية” : ” ‏أسأل الله أن تكون سنة 2020، لجميع المتابعات والمتابعين، سنة مليئة بالأفراح والنجاحات والتفاؤل والسعادة، والصحة والسلامة، وكل عام وأنتم بخير.”

وتفاعل النشطاء مع تدوينة العثماني، متمنين دخول السنة الجديدة بالعمل الايجابي للحكومة ولممثلي الأمه بالبرلمان.