الشيخ عبد الله نهاري سلسلة لمعات من كلام رب البريات رقم 119 سورة العلق المحطة التاسعة

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تعليق واحد

  1. انت يا سي النهاري تهرج كثيرا وانت اصلك من مدينة احفير ،لماذا كان يضيفونك فقط متحزبي العدالة و التنمية و لا تستضيفك أية جهة من الاحزاب الاخرى ؟ هل انت من حزب العدالة و بس؟ اضافة الى ذلك ما موقفك من كورونا و لبس الكمأمة ؟ لماذا لا تنصح اصدقاءك بمسجد الشفاعة بحي عواطف بمدينة احفير بارتداء الكمأمة اثناء صلاة الفجر و استحضار السجاذة او الامور اعطيت لغير مسووليها بعض البصر ؟ ما هو دور البواب بالمسجد الذي يصبح نائما و يتخلص ؟ لماذا لا تفتي فتوى لوحوب ارتداء الكمأمة هي اجبارية ،الساكت عن الحق هو ،،،اكمل الجملة كفانا تهريجا و اقبل هذا الكلام هو واقع و الكمأمة اجبارية لان الوباء لازال حاضرا ببلادنا الكريمة ،الله الوطن الملك

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