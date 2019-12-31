ماء العينين: “إطلاق سراح عمر الراضي.. قرار حكيم وتوجه سليم”

هبة بريس

علقت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، على قرار اطلاق سراح الصحفي عمر الراضي، اليوم الثلاثاء.

وقالت ماء العينين، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “اطلاق سراح عمر الراضي، قرار حكيم وتوجه سليم وجب دعمه في كل المواقع.”

وتابعت البرلمانية “الييجيدية” قائلة: “شكرا لكل الذين لم يترددوا منذ الوهلة الأولى في انتقاد قرار المتابعة والاعتقال.. هذه التعبئة الإيجابية يجب أن تستمر بنفَس البناء والأمل، ونتمنى أن تتوج بحكم البراءة والكثير من الانفراج والانفتاح واطلاق سراح كل معتقلي الرأي.”

وختمت ماء العينين تدوينتها بالقول: ” بتعبئتنا الجماعية يصير كل شيء جميل ممكنا”

هذا ويشار الى أن المحكمة أطلقت سراح الصحفي عمر الراضي اليوم الثلاثاء، وقررت متابعته في حالة سراح، على خلفية نشره تغريدة على موقع “تويتر” انتقد من خلالها القضاء بسبب أحكام معتقلي الريف.