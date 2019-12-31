بالفيديو : محمد رمضان يتخطى العري .. هذا ما فعله بالمغرب وصدم الجمهور !

نُشر بتاريخ :  2019-12-31 - 19:43
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هبة بريس - متابعة

نشرت صفحة برنامج “عرب وود” على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل للفنان المصري محمد رمضان أثناء إحيائه حفلاً في المغرب.

ولفت الأخير الأنظار بسبب الإطلالة التي اعتمدها حيث غنى ورقص على المسرح من دون ارتداء ملابس علوية وأكثر ما جذب الانتباه هو إضافته جناحين كبيرين باللون الذهبي.

وعلقت على ذلك الكثير من التعليقات ورأى بعض المتابعين في هذا فكرة مبتكرة وجديدة فيما أشار آخرون إلى أن النجم المصري يبالغ في الاستعراض وتعرضوا له بالكثير من الانتقادات.

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3 تعليقات

  1. قربوش

    في 19:48

    الوسخ الوسخ=العفن

  2. محماد

    في 23:50

    الله یلعن للي مایحشم الموسخ جسم البغل وعقل خنفوسة.

  3. مصطفى

    في 11:18

    لا حول و لا قوة إلا بالله. انسان مريض نفسي. هذا هو المغني الذي يدعم الدكتاتوريات و الانقلابات العسكرية في العالم العربي.. حسبنا الله ونعم الوكيل

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