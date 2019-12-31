بالفيديو : محمد رمضان يتخطى العري .. هذا ما فعله بالمغرب وصدم الجمهور !

هبة بريس - متابعة

نشرت صفحة برنامج “عرب وود” على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل للفنان المصري محمد رمضان أثناء إحيائه حفلاً في المغرب.

ولفت الأخير الأنظار بسبب الإطلالة التي اعتمدها حيث غنى ورقص على المسرح من دون ارتداء ملابس علوية وأكثر ما جذب الانتباه هو إضافته جناحين كبيرين باللون الذهبي.

وعلقت على ذلك الكثير من التعليقات ورأى بعض المتابعين في هذا فكرة مبتكرة وجديدة فيما أشار آخرون إلى أن النجم المصري يبالغ في الاستعراض وتعرضوا له بالكثير من الانتقادات.