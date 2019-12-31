انتحار سيدة شنقا داخل منزلها نواحي غفساي‎

هبة بريس – خالد العروسي

وضعت سيدة في عقدها الخامس حدا لحياتها شنقا، ليلة الاثنين الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، داخل منزل أسرتها الواقع بدوار بدوار اللبابنة، التابع للجماعة الترابية بضواحي غفساي .

واستنادا إلى مصدر ” هبة بريس ” فإن الهالكة، البالغة من العمر 56 سنة، عثر عليها جثة هامدة من طرف زوجها مشنوقة بواسطة حبل ربطته بعمود وسط غرفتها في ظروف غامضة، فيما مازالت أسباب إقدامها على الانتحار غامضة إلى حدود اللحظة.

و أفاد المصدر ذاته ، أن الهالكة لم تكن تعاني من أية مشاكل نفسية أو صراعات عائلية، مشيرة بأن يكون الوضع المادي للأسرة سببا في إقدامها على شنق نفسها .

و فور علمها ، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مسرح الواقعة، حيث أجرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الغسانيين بفاس ، قصد إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة يضيف نفس المصدر ،