مكناس.. محاكمة طلبة قاعديين بتهمة التحضير لأفعال اجرامية داخل الحرم الجامعي

هبة بريس – ع محياوي

جرى اليوم الاثنين 30 دجنبر 2019 ،انطلاق أولى جلسات محاكمة 8 طلبة ينتمون لفصيل” النهج الديمقراطي القاعدي ” ، بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، بتهمة ” التحضير لأفعال إجرامية “، حيث تم ضبطهم متلبسين بحيازة مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام و تم توقيفهم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الخميس الماضي، و بعد الاستماع للمشتبه فيهم في محضر قانوني بتعليمات من النيابة العامة المختصة تم تقديمهم أمام وكيل الملك يوم أمس الأحد بالمنسوب اليهم.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ” توقيف الطلبة المشتبه فيهم داخل غرفة مكتراة بأحد المنازل بحي الزيتون بمدينة مكناس، فيما عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء، وهي عبارة عن 13 مدية من النوع الكبير وخمسة سيوف، بالإضافة إلى فأس وأربع سلاسل حديدية و12 عصى خشبية، فضلا عن سيارة وقفازات وأقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية.

وأضاف المصدر ذاته أن “الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، أوضحت أن الأمر يتعلق بمجموعة من الطلبة القادمين من مدينة فاس، واللذين حلوا بمدينة مكناس في إطار الإعداد لاعتداءات جسدية تدخل في إطار تصفية حسابات مع فصيل طلابي منافس، قبل أن يتم توقيفهم وحجز الأسلحة البيضاء والسيارة التي كانوا يتنقلون على متنها.

كما أوضحت إجراءات التنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، حسب البلاغ، أن ” ثلاثة من الطلبة الموقوفين يشكلون موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل أفعال التجمهر المسلح والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.