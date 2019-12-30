العثماني يبشر المغاربة: انتظروا سيارة كهربائية مغربية مائة بالمائة

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هبة بريس - الرباط
بشر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المغاربة باختراع سيارة كهربائية مغربية مائة بالمائة.
العثماني، أفاد في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الاسئلة الشفوية الشهرية حول “السياسة العامة”، اليوم الاثنين، أن السيارة في طور التصنيع وستكون جاهزة قريبا .
وأشار العثماني، الى أن قطاع صناعة السيارات مكّن من إحداث حوالي 117 ألف منصب شغل مباشر إضافية بين 2014 و2018 متجاوزا بذلك الهدف المحدد لسنة 2020 .
وأضاف رئيس الحكومة، أن الطاقة الإنتاجية الصناعية للسيارات ارتفعت لتصل الى انتاج 700 ألف سيارة سنويا.
احمد
في 21:44
الغ
عثماني يخبر المغاربة بدل يبشر لانه يخبر عن شيء قد يفيد شخصا او مجموعه من الاشخاص و ليس شعبا بأكمله
محمد المانيا
في 21:58
قالها لحسن الداودي قبلك على أساس 2017 سيكون للمغرب صنع محلي للسيارات.
تازي
في 23:49
حبذا لو بشرنا بحذف تقاعد الوزراء والبرلمانيين وتخفيض تعويضات المدراء.
ولد حميدو
في 00:37
سيارة كهرباءية كما لو ان بطاريتها ستشحن بالمجان
قرات قبل قليل
بعض المغاربة عندهم ثلاثة اديان
مسلمون في رمضان
مسيحيون في راس السنة
بقية السنة لهودي لخوه
قلت بعض المغاربة
عبدالله
في 00:44
اظن العثماني تيدوز بنا الوقت
شكرا حتى حنا مساليين راسنا
amal
في 01:11
تقاعد بن كيران يفوق بكثير ثكنة عسكرية أسي سعد الدين هذه هي البشرى الكبرى