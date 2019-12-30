العثماني يبشر المغاربة: انتظروا سيارة كهربائية مغربية مائة بالمائة

هبة بريس - الرباط

بشر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المغاربة باختراع سيارة كهربائية مغربية مائة بالمائة.

العثماني، أفاد في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الاسئلة الشفوية الشهرية حول “السياسة العامة”، اليوم الاثنين، أن السيارة في طور التصنيع وستكون جاهزة قريبا .

وأشار العثماني، الى أن قطاع صناعة السيارات مكّن من إحداث حوالي 117 ألف منصب شغل مباشر إضافية بين 2014 و2018 متجاوزا بذلك الهدف المحدد لسنة 2020 .

وأضاف رئيس الحكومة، أن الطاقة الإنتاجية الصناعية للسيارات ارتفعت لتصل الى انتاج 700 ألف سيارة سنويا.