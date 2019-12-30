العثماني في البرلمان: “الحكومة وفت بأغلب التزاماتها”

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن الحكومة وفت بأغلب التزاماتها في البرنامج الحكومي والمتعلقة بإرساء نسيج اقتصادي قوي وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتحسين إسهامه في الناتج الداخلي الخام.

العثماني، أبرز في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الاثنين، أن مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 حقق نتائج إيجابية وله آفاق واعدة من خلال الجيل الثاني لمخطط التسريع الصناعي 2021-2025 الذي يهدف تكريس المكتسبات المحققة في المرحلة الأولى من المخطط وتوسيعها لتشمل باقي الجهات .

وأشار العثماني الى ضرورة إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضع الصناعة في صلب التحولات التكنولوجية الكبرى، في مخطط التسريع الصناعي.

وشدد على أن مخطط التسريع الصناعي حقق حصيلة مهمة منها إحداث 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية، في مختلف القطاعات صناعة السيارات، النسيج، الطيران، مواد البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، قطاع ترحيل الخدمات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، والفوسفاط”، مشيرا الى إقبال عدد المستثمرين الأجانب على المغرب بفضل عدد من الامتيازات البشرية واللوجيستيكية ..