العثماني في البرلمان: “الحكومة وفت بأغلب التزاماتها”

هبة بريس - الرباط
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن الحكومة وفت بأغلب التزاماتها في البرنامج الحكومي والمتعلقة بإرساء نسيج اقتصادي قوي وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتحسين إسهامه في الناتج الداخلي الخام.
العثماني، أبرز في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الاثنين، أن مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 حقق نتائج إيجابية وله آفاق واعدة من خلال الجيل الثاني لمخطط التسريع الصناعي 2021-2025 الذي يهدف تكريس المكتسبات المحققة في المرحلة الأولى من المخطط وتوسيعها لتشمل باقي الجهات .
وأشار العثماني الى ضرورة إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضع الصناعة في صلب التحولات التكنولوجية الكبرى، في مخطط التسريع الصناعي.
وشدد على أن مخطط التسريع الصناعي حقق حصيلة مهمة منها إحداث 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية، في مختلف القطاعات صناعة السيارات، النسيج، الطيران، مواد البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، قطاع ترحيل الخدمات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، والفوسفاط”، مشيرا الى إقبال عدد المستثمرين الأجانب على المغرب بفضل عدد من الامتيازات البشرية واللوجيستيكية ..
مغرببة
في 19:56
عفوا الحكومة نفذت كل ما بوسعها ضد المواطنين آتينا بشيء يذكر
رشيد
في 21:02
الحكومة أوفت بأغلب التزاماتها لصندوق النقد الدولي و للباطرونا.
وحاولت تلميع صورتها ببرنامج تيسير الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.
ولد حميدو
في 00:15
يعلم الله كيف سيكون الوضع لو ان الحكومة لم تف بوعودها
الحمد لله على نعمة الاسلام السياسي
ربان بدون سفينة
في 09:49
شكرا السيد العثماني على الواء بوعودكم و التزاماتكم الانتخابية… فعلا وفيتم لما قهرتم الشعب بالزيادة في الاسعار… و وفيتم لما حررتم قطاع المحروقات فاصبح المواطن يؤدي ثمن الغازوال باعلى الاسعار… ووفيتم لما فرضتم علينا ملء صندوق الكوارث رغم انفنا … ووفيتم لما تفشت البطالة بشكل غير مسبوق … ووفيتم لما اغرقتم البلاد بالديون الخارجية … ووفيتم لما فرضتم علينا الساعة الاضافية ضدا على راحة اطفالنا…. وو فيتم لما رفعتم عجز الموازنة العامة…. ووفيتم لما استفدتم من الريع و من المعاشات دون وجه حق ..بينما حرمتم المواطن البسيط من تقاعده بشكل يضمن كرامته… ووفيتم لما رفضتم الغاء الضريبة على معاش المتقاعدين …. ولو عددنا خصالكم و منجزاتكم حتى الصباح ما جردناها برمتها لكثرتها ووفرتها …. فهل من مزيد ياحضرة رئيس الحكومة …. الله ياخد فيكم الحق
حكومة الخردة
في 18:04
الجملة ناقصة. قل ايها المدلس ان ((الحكومة التزمت بكل وعودها مع صندوق النقد الدولي ضد ارادة المغاربة بما فيها زيادةساعة لجلب الامراض والقلق للمغاربة الدراويش.واش كاين شي وجه علاش يحشم بنادم ولا لا؟اقزام يمارسون الشان العام والوطن ينتظر السقوط….