مشهد همجي .. شباب يعذبون قطة صغيرة ويسكبون الماء عليها (فيديو)

هبة بريس - متابعة

أثار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يتلذذون بتعذيب قطة صغيرة بطريقة همجية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قاموا بتعليقها على أحد الأبواب لاختبار قوتها على التحمل إلا أنها كانت تصرخ وتتألم.

وأظهر الفيديو تلذذ وضحك الشباب بعد تعذيب القطة عن طريق تعليقها على الباب من أعلى، وسقوطها على الأرض أكثر من مرة.

لم يكتفوا بذلك فقاموا برش المياه على القطة أثناء تعليقها بباب المحل من أجل إكمال عملية التعذيب وكلما تسقط أرضًا يعلقونها مرة أخرى، ويقومون بالعد لها وكأنها تقوم بتمرين “العقلة” الذي يصعب حتى على لاعبي كمال الأجسام.