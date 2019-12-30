نتنياهو: سنبرم اتفاقيات سلام رسمية مع دول عربية

هبة بريس - وكالات

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بنسج علاقات طبيعية واتفاقات سلام رسمية مع عدد من الدول العربية، إضافة إلى تعهد بضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو “أعتزم في السنوات القادمة إبرام اتفاقات للتطبيع والسلام مع عدد من الدول العربية”، واستذكر على وجه التحديد رحلته إلى عمان عام 2018 ، وهي دولة عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية باسرائيل. بحسب ما أوردته وكالة معا.

وتعهد نتنياهو أيضا بتحقيق اتفاق عسكري تاريخي مع الولايات المتحدة من شأنه الحفاظ على حرية الجيش الإسرائيلي العمل في أي مكان.