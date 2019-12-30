العثماني: “بالإصرار .. سننتصر على الفساد وسنهزم المفسدين”

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أن الحكومة قادرة على الانتصار على الفساد وهزم المفسدين بالاصرار.

العثماني، اعتبر في كلمته بالمهرجان الختامي للأبواب المفتوحة، الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، مساء أمس الاحد، أن محاربة الفساد تقتضي تعاون الجميع، حكومةً وبرلماناً ومجتمعا مدنيا، وفاعلين اقتصاديين واجتماعين، مشيرا الى أن المغرب تقدم بفضل الجهود الحكومية في مؤشر ملامسة الرشوة، بـ17 رتبة في ظرف سنتين.

“صحيح لم نصل بعد إلى القضاء النهائي على الفساد” يقول العثماني، “لكن الإصلاحات التي أطلقت ساهمت في محاصرة جيوب الفساد”، مشيرا الى أنه “لا يزال أمامنا خصاص، لكن يتعين الاستمرار في العمل على معالجة هذا الخصاص، ومواجهة جيوب مقاومة الإصلاح، التي توجد في كل زمان ومكان، وتعترض كل حركة أو عمل إصلاحي”.

وتابع رئيس الحكومة قائلا; “لا نريد التشويش على بلدنا، لكن سننجز في الواقع، وسنعمل كل ما في وسعنا لخدمة وطننا ومواطنينا، لأننا نعي جيدا أن تطوير المسار الديمقراطي، عن طريق ممارسة سياسية سليمة، وعن طريق أحزاب سياسية، قوية هو المدخل الأساس، لبناء وطن قوي ومستقر وآمن”.