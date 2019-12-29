العثماني: ” الحزب استطاع التغلب على المنهزمين ديمقراطيا”

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

اعتبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، انه رغم التشويش الذي يمارس على الحزب،من طرف من وصفهم بالمنهزمين ديمقراطيا الا انه استطاع التغلب عليها، كدليل على قوته وتماسكه.

واضاف العثماني اثناء ختام مهرجان الأبواب المفتوحة في دورتها السادسة، في مدينة فاس ، اليوم الأحد أن العدالة والتنمية لم يمارس أبدا ماوصفها ب “البلطجة” رغم تموقعه ضمن المعارضة في عدد من المجالس الجماعية.

وأردف الامين العام لحزب العدالة والتنمية ان “الحزب يؤمن بالمعارضة القوية في إطار القانون وما تفرضه المساطر واحترام الآخر، وإن كان هذا الآخر معارضا سياسيا، وبهذا تكون السياسة مفيدة وبناءة تزيد بالوطن إلى الأمام”،