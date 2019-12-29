وزارة أمزازي تدعو الى جلسة حوار جديد مع النقابات

هبة بريس - الرباط

دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نهاية الأسبوع الجاري، للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لجلسة حوار جديدة صباح الخميس ثاني يناير 2020.

وجاءت دعوة وزارة أمزازي، بعد أن كانت قد قررت تعليق الحوار مع النقابات، دون أن تعطي الأسباب التي دفعتها إلى إتخاذ ذلك القرار الذي أغضب النقابات.

وكان التنسيق النقابي الخماسي قد طالب ب“ ضرورة إرجاع الحق في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.