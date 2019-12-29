مغربيتان تثيران الاستهجان بتصريحاتهما حول الزواج من أجانب على “إم بي سي”

هبة بريس – القسم الفني

لغط كبير أثارته المغربيتين هند السودادي وهند ستار عند استضافتهما في برنامج صدى الملاعب بالقناة السعودية ام بي سي 5، حيث خرجتا عن النص في أجوبتهما التي استهجنها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعند سؤال مقدم البرنامج مصطفى الاغا لهند السودادي التي أصبحت تقدم نفسها كمطربة عن إمكانية زواجها من رجل متزوج أجابت: “ممكن لأن الراجل عطاه الشرع أربعة…”.

و كانت إجابة الموديل هند ستار عن نفس السؤال ب “لا أنا لا أقبل أن يشاركني أحد في زوجي غير أنه يمكنني أن أطلقه من زوجته ليصبح لي وحدي…”.

خروج نشاز ويفتقر للحد الأدنى من اللياقة الخطابية التي تنبني عليها أسس الخرجات الإعلامية السليمة في جميع تجلياتها، وهذا ما سيزكي بكل مرارة واقع التمثلات الفوضوية للخليجيين اتجاه المغربيات على المستوى الثقافي والاخلاقي.