تجمّع أمام البرلمان للمطالبة بالافراج عن الصحفي عمر الراضي(فيديو)

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

تجمع العشرات من الأشخاص مساء اليوم السبت 28 دجنبر ، منهم صحفيين وحقوقيين، أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط للمطالبة بالافراج عن الصحفي عمر الراضي الذي يتابع في حالة اعتقال بسبب تدوينة على موقع “تويتر”.

وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، اول امس الخميس، متابعة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، في حالة اعتقال، بتهمة “إهانة قاضي”، بسبب تغريدة نشرها قبل أشهر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.

ويشار إلى أن الراضي سبق وتعرض للاستنطاق من قبل نفس الفرقة في 18 أبريل 2019، لأزيد من اربع ساعات بسبب تغريدة له على شبكة تويتر مرتبطة بمحاكمة نشطاء حراك الريف.