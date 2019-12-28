حمد الله يحقق رقما قياسيا ويسجل 57 هدفا خلال العام 2019

هبة بريس - و م ع

حقق الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق النصر السعودي، اليوم السبت رقما قياسيا جديدا بعد تسجيله 57 هدفا خلال العام 2019.

وقاد حمد الله فريقه إلى الفوز على مضيفه الفيحاء بـ “هاتريك” جديد، في لقاء انتهى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، برسم الجولة 13 من الدوي السعودي لكرة القدم.

وكان “النصر” متأخرا بهدف سجله الفيحاء في الدقيقة الـ11، لينهي شوط اللقاء الأولى متقدما دون أن يقوى النصر على تعديل النتيجة.

وعاد النصر للقاء بقوة وقلب النتيجة بتسجيل أربعة أهداف عن طريق حمد الله (الأول من ضربة جزاء) في الدقائق 73 و88 و90+1، وسلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز يواصل النصر، صدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 29 نقطة، في حين تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 16 في المركز التاسع مؤقتا