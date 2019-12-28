تم مؤخرا بالرباط، انتخاب الهيكلة الجديدة للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع ترأسه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب.

وأوضح بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة، أنه تم خلال الاجتماع انتخاب الشاوي بلعسال عن فريق التجمع الدستوري رئيسا للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن مجلس النواب، وفؤاد القادري، عن حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، نائبا للرئيس.

وتضم اللجنة في عضويتها، يضيف البلاغ، كلا من النائب إدريس صقلي عدوي والنائبة عزوها لعراك عن فريق العدالة والتنمية، والنائب‏ محمد غيات والنائبة‏ غيثة بدرون عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب لحسن حداد، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

كما تضم اللجنة كلا من النائب لحسن السكوري عن الفريق الحركي، والمستشارين محمد مكنيف، عن فريق الأصالة والمعاصرة وعبد الصمد مريمي، عن فريق العدالة والتنمية.