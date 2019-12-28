الرباح ل”ساكنة القنيطرة” : حريصون على إيجاد حلول لصالح المواطنين والمدينة

هبة بريس - الرباط

رد عزيز الرباح، رئيس جماعة القنيطرة، على الضجة الأخيرة القائمة بسبب احتجاجات ساكنة القنيطرة اثر أزمة النقل الحضري.

وقال الرباح في بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخه عنه، أن المجلس يتابع باهتمام كل الانتقادات والاحتجاجات المختلفة حول النقل الحضري، ومستعد لمد المحتجين والمنتقدين بكل المعلومات الصحيحة حول النقل بالمدينة.

وذكر بلاغ المجلس أن النزاع مع الشركة ليس وليد اليوم بل منذ سنوات، مشيرا الى أن الاجراءات والغرامات والمراسلات والتقارير الموجه للسلطة وللشركة شاهدة على ذلك لكن وصلنا الى الباب المسدود.

وأضاف قائلا: “إننا من موقع المسؤولية حريصون على تطبيق بنود العقد مع الشركة وفق القانون وحريصون مع السلطة على إيجاد الحلول لصالح المواطنين والمدينة”.

وشددت الجماعة على حرصها على التعاون مع الغيورين على المدينة ومع الشركاء وخاصة السلطة، لافتة الى أنه لن يسمح باستغلال اي وسيلة لخلق التوتر، او إلهائه عن القضايا المهمة وعلى رأسها النقل، وداعية الجميع الى التعاون من أجل تدبير المرحلة بيقظة كبيرة لتوفير النقل لجميع المواطنين، خاصة للمناطق الشعبية والمؤسسات التعليمية والجامعة.