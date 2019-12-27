حجز أطنان من الحشيش وزوارق سريعة ضواحي طنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

في عملية نوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي القصر الصغير، التابعة لسرية الدرك بطنجة ،من حجز كمية كبيرة من الحشيش وتوقيف يشتبه في ارتباطه بشبكة اجرامية تتاجر في المخدرات.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها” هبة بريس” فالعملية النوعية، التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بالقصر الصغير ضواحي طنجة اليوم الجمعة ، مكنت من حجز ثلاثة أطنان ونصف طن من مخدر “الشيرا” على شاكلة رزم يبلغ عددها 113 رزمة، داخل منزل الموقوف بمنطقة القصر الصغير نواحي طنجة،وضبط قاربين مطاطيين يرجح إنه كان سيتم نقل شحنة المخدرات بواسطتهما.

هذا، وقد تم اقتياد الموقوف إلى مخفر الدرك الملكي قصد تعميق البحث معه والكشف عن إرتباطاته، في انتظار إتخاذ المتعين في حقه.