مندوبية “لحليمي” .. المخطط الاخضر فشل في تحقيق أهدافه

هبة بريس - الرباط
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير جديد، أن مخطط المغرب الأخضر ، قد فشل في الوصول إلى أهدافه المسطرة سواء تعلق الأمر بحجم الإنتاج أو بفرص الشغل التي وعد بتوفيرها
وكشف التقرير حديث عن عدم تحقيق مخطط المغرب الأخضر للرهانات المسطرة ، بالرغم من الإمكانات المالية السنوية التي ترصدها الحكومة من خلال قانون المالية.
وقال التقرير الذي صدر ضمن العدد العدد الأخير من “مختصرات مندوبية التخطيط”، إن أداء قطاع الفلاحة ظل متعدلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وأوضح التقرير أن النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية يقدر بحوالي 7.31 مليار درهم بين عامي 2013 و2018، وبالتالي فشل في تحقيق رهان 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق 2020.
رشيد
في 21:08
مخطط كله ارقام في مكاتب المديريات الجهوية للفلاحة . بينما على ارض الواقع ليس هناك الا التلاعبات في المساحات المغروسة وفي تتبع المغروسات الى حين التسليم . في الغالب لم تصل الى ثلث المساحة المؤدى عنها في المشروع . مكاين غير التخلويييض .
salah-21
في 21:48
هل سيطعن الوزير أخنوش في تقرير المندوبية السامية كما طعن في تقارير فضاة جطو ؟؟؟ ام ماذا؟؟ و هل ستتخذ الحهات العليا اجراءات ما في حق اصحاب هذا المخطط و على رأسهم أخنوش نفسه ؟؟علامات استفهام كثيرة تطرح و ما زالت دار حليمة على عهدها رغم تدخلات الملك حفظه الله و خطاباته التاريخية و لكن لا حياة لمن تنادي و ما زال مسلسل استنزاف طاقات هذا البلد مستمرة و لك الله يا وطني