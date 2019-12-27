مندوبية “لحليمي” .. المخطط الاخضر فشل في تحقيق أهدافه

هبة بريس - الرباط

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير جديد، أن مخطط المغرب الأخضر ، قد فشل في الوصول إلى أهدافه المسطرة سواء تعلق الأمر بحجم الإنتاج أو بفرص الشغل التي وعد بتوفيرها

وكشف التقرير حديث عن عدم تحقيق مخطط المغرب الأخضر للرهانات المسطرة ، بالرغم من الإمكانات المالية السنوية التي ترصدها الحكومة من خلال قانون المالية.

وقال التقرير الذي صدر ضمن العدد العدد الأخير من “مختصرات مندوبية التخطيط”، إن أداء قطاع الفلاحة ظل متعدلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وأوضح التقرير أن النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية يقدر بحوالي 7.31 مليار درهم بين عامي 2013 و2018، وبالتالي فشل في تحقيق رهان 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق 2020.