توقيف بائع للخضر حرّض على ارتكاب اعتداءات في حق الهيئة التعليمية

هبة بريس - و م ع

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة البئر الجديد ، صباح اليوم الجمعة ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة ، يعمل بائعا للفواكه الجافة ، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب اعتداءات جسدية في حق الهيئة التعليمية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن المشتبه فيه كان قد نشر يوم أمس الخميس تسجيلا عبر أحد تطبيقات تبادل مقاطع الفيديو ، يحرض فيه على الهدر المدرسي ويدعو إلى ارتكاب اعتداءات جسدية في حق نساء ورجال التعليم ، وهو المقطع الذي تفاعلت معه مصالح الأمن الوطني بسرعة وجدية كبيرة ، مما مكن في ظرف وجيز من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وحسب البلاغ ، يجري حاليا إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي من قبل المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية ، والكشف عن دوافعها وخلفياتها