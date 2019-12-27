طنجة..مفوضون قضائيون يحتجون تنديدا بحكم صادر ضد زميلهم

هبة بريس – مكتب طنجة

احتج مفوضون قضائيون ينتمون للمجلس الجهوي لطنجة تطوان، اليوم الجمعة، أمام اسئنافية طنجة، وذلك تنديدا بحكم قضائي طال أحد المنتسبين لهذه المهنة.

وحسب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافيتي طنجة وتطوان، فإن ادانة النفوض القضائي “س. ب.” وكاتبه بسنتين حبسا و20 مليون سنتيم غرامة، بتهمة التزويير في محرر رسمي، تعتبر كيدية الغرض منها النيل من سمعة ممتهني هذه المهنة.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد إضراب عن العمل لمدة يومين خاضه المفوضون القضائيون بكل من طنجة وتطوان خلال الاسبوع الماضي، تنديدا بحبس زميلهم وتنديدا بالاوضاع التي يعيشونها.