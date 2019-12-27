سيطايل: “احتجزوا عمر الراضي.. كأنهم احتجزونا جميعا”

هبة بريس – الرباط

علقت مديرة الأخبار بالقناة الثانية، سميرة سيطايل، عن اعتقال الصحفي عمر الراضي، إثر نشره تدوينه حول حراك الريف قبل مدة.

و قالت سيطايل في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع تويتر: “20 سنة، سخط عمر الراضي، نحن كثيرون من عبروا عما أحسوا به.. كل واحد بطريقته، لذلك فبعد 9 أشهر على كتابة تغريدة، في لحظة غضب، مع شحنة غضب زائدة..، يتم احتجازه بين أربع جدران.. كأنهم يحتجزوننا جميعاً.. الحرية لعمر”.

هذا ويشار الى أنه تمت متابعة الراضي في حالة اعتقال، بعد الاستماع إليه على خلفية تغريدة له على “تويتر” علق فيها على الأحكام الصادرة في حق معتقلي ”حراك الريف ”.

وعشية أمس الخميس، قرر وكيل الملك متابعة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، في حالة اعتقال، بتهمة “إهانة قاضي” طبقا لمقتضيات المادة 265 من القانون الجنائي.

و قررت المحكمة الزجرية بعين السبع، تأجيل جلسة محاكمة الصحفي عمر الراضي، إلى يوم 2 يناير 2020، بعدما رفضت طلب متابعته في حالة سراح مؤقت.‎