عودة عزيزة جلال للغناء.. طائر الفينق لم ينبعث للأسف من رماده

هبة بريس – القسم الفني

عزيزة جلال تعود للغناء من جديد، هي عودة والعود ليس بأحمد هذه المرة حيت جاءت اطلالتها أمس على قناة ام بي سي متأخرة جدا بعد أن ذهب أجمل مافيها.. الصوت والكاريزما والنجومية الطاغية.

وحتى الوجه البهي أمسى مجرد ذكرى لمغنية فاتنة خطفت الأبصار والقلوب في زمن قياسي جدا وأغاني قليلة حفظها الجمهور عن ظهر قلب وحفظ ملامح النجمة المحبوبة حتى أنهم قلدوها بالنظارات الكبيرة التي أصبحت موضة للسيدات أنذاك ومن غير ادنى داعي للبسها فقط لأن عزيزة جلال كانت تظهر بالنظارات الكبيرة وبوجه دائري تماما كالقمر، وصوت مضيء لا ينقصه شيء.

كان إعتزالها حدث شكل مرارة فنية ظلت أصداؤه تردد كل هذه السنين منذ لحظة انسحابها من الأضواء والمسارح، بين الإستنكار والندم والغضب من موقفها الذي أرجعته في إحدى لقاءاتها لأسباب بعضها دينية واخرى اسرية، لا ندري فجأة كيف تبددت هذه الرغبة أو النزعة بعد كل هذا العمر؟

فمهما كانت دوافعها وهي في الستين من عمرها فإستعادة النجمة المغربية لشهية الحضور والظهور جاء في زمن خاطىء وتعيس غير الزمن الجميل زمن الورد والأغاني ، لا رياض ولا الموجي ولا بليغ هنا ولا أحد من كبار مبدعي النغم موجودون لتاثيث فضاء ابداع طربي يستحق الافظل، عودتها كانت عبارة عن ضربة سيف بالماء ولكن مهما يكن ستظل عزيزة جلال اسطورة نحبها دون اعتبارات لمحددات الزمن واكراهات المحن.