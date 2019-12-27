مندوبية لحليمي تكشف حاجيات و استهلاك الأسر المغربية

هبة بريس – الرباط

في نشرة حديثة لها ، كشفت المندوبية السامة للتخطيط عن حاجيات و توقعات استهلاك الأسر المغربية في ظل التبعية للأسواق الخارجية خلال الخمس سنوات القادمة.

و في هذا الصدد، أفاد بلاغ لمندوبية لحليمي أن الارتباط بالأسواق الخارجية بالنسبة للمغرب في تناقص ملحوظ بالنسبة لعدد من الحاجيات المتعلقة باستهلاك المغاربة.

غير أن التقرير الذي أنجزته المندوبية ، أكد أيضا على استمرار تبعية المغربية للأسواق الخارجية فيما يتعلق باستهلاك الحبوب والقطاني والسكر وزيت الزيتون.

وتوقعت المندوبية في ذات التقرير أن تظل سلاسل الإنتاج الفلاحية رهينة بتساقطات مطرية تفوق 300 ملمتر في السنة موزعة بشكل إيجابي خلال الموسم الفلاحي مما يؤدي إلى تذبذب في إنتاج بعض أنواع الفلاحة الاستهلاكية.