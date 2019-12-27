العثماني: “الأنترنيت في المغرب مزيانة و تجاوزنا الأهداف المسطرة”

هبة بريس – الدار البيضاء

ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، اجتماع مجـلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي شكل مناسبة للوقوف على حصيلة إنجازات الوكالة، واستشراف الآفاق المستقبلية لقطاع الاتصالات ببلادنا.

وذكر رئيس الحكومة بالأهمية الخاصة التي يكتسيها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد الأقطاب الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بحكم تأثيره المباشر وغير المباشر في جلب الاستثمارات وإحداث فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية ورفع تنافسية الاقتصاد، إضافة إلى كونه البنية الأساسية للتحول الرقمي، الذي أصبح ضرورة ملحة لضمان مسايرة بلادنا للركب الدولي.

وثمن العثماني النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في قطاع الاتصالات، حيث بلغ عدد المشتركين في خدمة الأنترنيت أكثر من 26 مليون مشترك، برقم معاملات من المتوقع أن يبلغ قرابة 33 مليار درهم خلال هذه السنة، بارتفاع 2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2017.

وسجل ذات المسؤول التقدم المحرز في تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، والذي يهدف إلى توفير خدمة هاتفية ذات جودة وربط بالأنترنيت عال الصبيب لفائدة 10.740 منطقة قروية بتكنولوجيات من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، حيث تمت تغطية ما يقارب 4000 منطقة، أي بنسبة إنجاز بلغت 37% ، وهو ما يتجاوز الأهداف المسطرة لهذه السنة.

كما سجل رئيس الحكومة تطور حظيرة المشتركين في خدمة الأنترنيت الثابت البصري من نوع “الألياف البصرية إلى غاية المنزل” (Fiber to the home) ، التي بلغت حوالي 105.000 مشترك عند نهاية شهر شتنبر 2019، أي بنسبة نمو قدرها 65% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.

ونوه رئيس الحكومة كذلك بتفعيل خدمة التجوال الوطني في خدمات الهاتف والأنترنيت من الجيل الرابع في 3400 منطقة مدرجة في إطار الخدمة الأساسية للمواصلات، مما سيعود بالنفع على المستفيدين الذين لم يعودوا ملزمين بتغيير متعهدهم، ونوه كذلك بتخفيض تعريفات الربط البيني للشبكات الثابتة والمتنقلة و جودة صبيب الأنترنيت وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.