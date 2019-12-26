الدبلوماسية متعددة الأطراف تبوئ المغاربة مناصب الريادة في المنظمات الدولية

هبة بريس - الرباط

اقتناعا منه بأهمية المقاربة المتعددة الأطراف كرافعة للعمل الدبلوماسي للدفاع عن مصالحه الاستراتيجية، قام المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس، بتبني دبلوماسية متعددة الأطراف وملتزمة ومسؤولة واستباقية، من أجل إشعاع صورة المملكة على المستوى الدولي وتأمين حضورها الفعال في مختلف المحافل الدولية.

وقد كان الهدف من وراء دعم الترشيحات المغربية لشغل مناصب داخل هيئات صنع القرار في مختلف المنظمات اﻹقليمية والدولية هو تحقيق اعلى مستوى تمثيلي يتناسب والمكانة التي يحتلها المغرب في الساحتين الاقليمية والدولية.

وعليه، توفقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال سنة 2019، في تنظيم العديد من الحملات الدبلوماسية لدعم الترشيحات المغربية والخبراء المغاربة. و قد تمت تزكية هذه الحملات من طرف الإدارات المعنية و بالخصوص المتعلقة بالترشيحات ذات الطابع التقني.

وبالنظر للإشعاع المغربي والثقة التي يحظى بها داخل المنظمات الإقليمية والدولية، الى جانب التعبئة القوية للدبلوماسية المغربية لدعم مختلف الترشيحات تم انتخاب جميع الترشيحات التي تقدم بها المغرب سنة 2019 بنسبة وصلت الى 100 في المئة، كما توكد ذلك الحصيلة حيث اضحى المغرب، الوجهة المفضلة لعقد المؤتمرات الدولية الكبرى.

إن الثقة التي تحظى بها المملكة على المستوى العالمي، بوصفها بلدا مستقرا ذو خبرة معروفة ومعترف بها من قبل جميع المنظمات الدولية، تم تأكيدها مرة أخرى باختيار المغرب لاستضافة مدينة مراكش، سنة 2021، للدورة 24 للجمعية العامة الرابعة والعشرين للمنظمة العالمية للسياحة.

للتذكير، قد حصل الترشيح المغربي، الذي تم تقديمه وفقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على دعم كبير من طرف الهيآت السياحية الدولية. اذ حصلت المملكة على 76 صوتًا مقابل 13صوتا لكينيا و15 للفلبين وذلك خلال الانتخابات التي أجريت يوم 12 شتنبر 2019، بسانت بترسبورغ بروسيا.

و يعتبر هذا النجاح دليل على الاشعاع السياحي للمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و لمدينة مراكش التي تتميز فضلا عن خصوصياتها السياحية، بحفاوة ضيافتها، وسمعتها كوجهة مفضلة لاحتضان العديد من اللقاءات الرفيعة المستوى و المنتديات الوطنية والقارية والعالمية المختلفة.

ويسجل حضور فعال للمغرب داخل الهيئات التابعة للأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة والمنتديات التابعة لها، اذ يتولى المناصب كإعادة انتخاب السفير الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، في 15 أكتوبر، للمرة الثانية على التوالي نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيس القسم الإنساني لدورة 2020، بناء على توصية من المجموعة الافريقية في نيويورك، وايضا انتخاب السفير الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، عن طريق التزكية، رئيس لجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة لسنتين (2019-2020)، يوم 29 أبريل 2019 في نيويورك. تهتم هذه اللجنة بالقضايا المتعلقة بالأخبار العامة والنشر والتغطية الإعلامية لأنشطة الأمم المتحدة ومبادراتها.

وشكل انتخاب السفير الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال ، في 12 أبريل 2019، رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف لسنة 2019. المسؤول عن الإشراف على جميع انشطة اليونيسف، اشادة بالدور الدي تلعبه المملكة المغربية داخل الأمم المتحدة ووكالاتها والتزامها المستمر بحقوق الطفل.

ان انتخاب المغرب لأول مرة في 15 يناير 2019 ، في شخص القاضي مصطفى البعاج ، قاضي في الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية من المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة ، وهي هيئة قضائية أنشأها مجلس الأمن للاضطلاع بعدد معين من المهام الاساسية ضرورية لهاتين المحكمتين بعد نهاية ولايتهما.

وقد تم انتخاب مرشح المغرب من بين عشر قضاة من دول أوروبية وأمريكية وإفريقية وآسيوية. ويشكل هذا التتويج، الذي جاء بعد7 جولات من التصويت، تكريسًا جديدًا للجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز قيم العدالة واحترام القانون، و اعترافا بالكفاءة العالية و المهنية التي يتمتع بها القضاة المغاربة.

انتخاب المغرب عضو لجنة المخدرات التابع للأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. الأول جهاز أممي مهمته اتخاذ القرارات في قضايا المخدرات، والثاني آلية الأمم المتحدة لضمان امتثال الدول للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات. إن انتخاب المغرب كعضو في اللجنة المذكورة وانتخاب البروفسور جلال توفيق في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ، في 7 مايو 2019 ، في نيويورك ، يمثل اعترافاً صريحا بدور المملكة وبمساهمتها في الجهود الدولية لمكافحة آفة الاتجار غير المشروع و التعاطي للمخدرات الحد من انتشارها.

انتخاب المغرب، بالتزكية، نائب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول التعاون جنوب- الجنوب الذي انعقد في بوينس آيرس من 20 إلى 22 مارس 2019، وهي أهم تظاهرة حول التعاون جنوب -جنوب. ان انتخاب المغرب دليل على ريادته الإفريقية في مجال التعاون جنوب -جنوب، أحد الركائز الرئيسية لسياسته الخارجية كما أنه اشادة بالنموذج المبتكر للتعاون جنوب – جنوب، والذي تبلور بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بناءً على “تبادل المعرفة والمهارات والخبرات والموارد، وبإدماج جميع المناطق الفرعية للقارة الافريقية والقطاعات ذات الصلة “.

انتخاب المغرب، بالتزكية، في 27 مايو 2019، عضو المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) من طرف الدورة الأولى للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. ويعتبر هذا الانتخاب اعتراف بالدور المهام للمملكة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأمم المتحدة للتنمية الحضرية المستدامة، فضلا عن التفاني في الجهود المبذولة في إطار البرامج الوطنية التي وضعت وفقا للتوجيهات الملكية السامية ورؤية صاحبة الجلالة لتحسين ظروف السكن ومكافحة الاسكان غير اللائق.

انتخاب المغرب، في شخص السيد محمد شريف، عضو لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. في نيويورك يوم 10 يونيو 2019، ويشكل انتخاب المغرب في هذه اللجنة – التي تعرف حضورا دائما للمغرب – اعترافًا دوليًا بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية حقوق المهاجرين والحفاظ عليها، بناءً على الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ذات توجه استراتيجي للهجرة يتأسس على القيم الإنسانية، والتضامن، والاستقبال، وادماج المهاجرين.

انتخاب المغرب، في شخص السيد محمد آيات، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري.

. حضور متعدد الأبعاد للمغرب داخل مختلف مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات والهياكل الدولية والإقليمية:

– على مستوى هيئات السلامة والأمن الدوليين.

انتخاب المغرب، بالإجماع، في بوينس آيرس بالأرجنتين يوم 7 يونيو 2019، كمنسق لمجموعة التنفيذ والتقييم (IAG) للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وهي مبادرة أطلقها الرئيسان الأمريكي والروسي سنة 2006 كمنصة تعاون تجمع 89 دولة من أجل تعزيز القدرات الوطنية والدولية لمكافحة جميع تهديدات أعمال الإرهاب النووي والإشعاعي.

ويمثل هذا الدور التنسيقي الذي عهد به إلى السيد رضوان حسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، تتويجا للاستراتيجية المتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة في مكافحة الإرهاب النووي وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

انتخاب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير السيد عز الدين فرحان، نائبا لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ممثلا عن أفريقيا ( الوكالة الدولية للطاقة الذرية) في دورتها الثالثة والستين (16-20 سبتمبر 2019) وفي دورتها الاستثنائية المنعقدة في 03 ديسمبر 2019.

وقد شكل هذا الانتخاب لمنصب نائب رئيس الهيئة التقريرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتراف بالمساهمة الكبيرة والمستمرة ومختلفة الابعاد للمغرب في أنشطة الوكالة وبالجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النظام الدولي للأمن والسلامة النووية والإشعاعية.

انتخاب المغرب، في شخص السيد مرابط خمار، المدير العام للوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي، كرئيس لمنتدى هيئات الأمن والسلامة النووية والإشعاعية في افريقيا، على هامش أشغال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شتنبر2019. و يشكل منتدى هيئات الأمن والسلامة النووية والإشعاعية في افريقيا ، الذي يضم حاليا 35 دولة افريقية ، منصة إقليمية لتبادل الخبرات و المعرفة و الدروس المستفادة في مجال تطوير القدرات التنظيمية والرقابية ، وفقا للمبادئ التوجيهية والمعايير الدولية.

انتخاب المملكة المغربية في 29 نوفمبر 2019، للولاية الرابعة عشرة منذ 1992، كعضو من بين الأربعين عضوا الدي يتكون منهم مجلس المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بضمان سلامة وأمن النقل البحري والتحدير من تلوث البحار بواسطة السفن. و قد عززت هذه الانتخابات مكانة المملكة كدولة بحرية كبيرة من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتقاليدها البحرية الطويلة ومواردها وإمكاناتها البحرية التي كرست نفسها على الساحة الدولية بفضل التقدم الكبير الذي احرزه المغرب بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مختلف المجالات المتعلقة بالبيئة البحرية.

على مستوى الهيئات ذات الطابع الاقتصادي.

انتخاب المغرب بالإجماع، يوم 3 أكتوبر 2019، في جنيف، لرئاسة الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لسنتين 2019-2021. و هده الرئاسة، التي يتولاها السيد عمر زنيبر ، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف ، هي دليل على الثقة في الدبلوماسية المغربية وفي قدرتها على تسيير المفاوضات والمشاورات الدولية بخصوص السياسات والمعايير المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، و براءات الاختراع الصناعية و مختلف أشكال التعبير الثقافي والفني وغيرها من أشكال الإبداع والابتكار.

للإشارة، فالمغرب هو أول بلد عربي وثاني دولة أفريقية، بعد نيجيريا، يرأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منذ إنشائها في عام 1967.

انتخاب المغرب أيضًا عضوا في هيئتين للمنظمة العالمية للملكية الفكرية: لجنة التنسيق ولجنة البرنامج والميزانية، فضلا عن نائب رئيس معاهدة مراكش لتيسير ولوج المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص الذين يعانون من صعوبات أخرى في قراءة النصوص المطبوعة.

انتخاب المغرب، في 12 سبتمبر 2019، في سانت بطرسبورغ، نائب رئيس اللجنة الإقليمية لإفريقيا التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وهي مؤسسة مرجعية تابعة للأمم المتحدة لتطوير وإنعاش الصناعة السياحة العالمية بوصفها محركا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية.

انتخاب المملكة بالإجماع عضوا في لجنة الإحصاء والتحليل الماكرو اقتصاد للسياحة و في لجنة الميزانية التابعة للجنة المذكورة.

انتخاب المغرب بالتزكية في 20 مارس 2019 ، في مراكش ، لرئاسة مكتب الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للجنة الاقتصادية لإفريقيا.

للإشارة، تأسست اللجنة الاقتصادية لإفريقيا سنة 1958، وهي احدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. تتمثل مهمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، وتشجيع التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية افريقيا.

على مستوى الهيئات المرتبطة بالتنمية المستدامة بأبعادها المختلفة

انتخاب المغرب، بالتزكية، في شخص السيد عمر الشافكي، مدير الأرصاد الجوية الوطنية ، عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة أربع سنوات، خلال المؤتمر العالمي الثامن عشر للأرصاد الجوية المنعقد في جنيف يوم 13 يونيو 2019 .

للتذكير، ان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ولها سلطة في جميع المسائل المتعلقة بحالة الغلاف الجوي للأرض وتفاعلها مع الأرض والمحيطات، وحالات الطقس والمناخ الذي تنتج عنه هذه التفاعلات بالإضافة الى توزيع الموارد المائية.

كعضو في هذه المنظمة منذ عام 1957، يلعب المغرب دورًا مهما في مجال مراقبة وتحليل ودراسة الأرصاد الجوية والمناخية، وكذا في مكافحة تغير المناخ على المستوى الدولي والإفريقي.

بعد ان انهى المغرب ولايته لرئاسة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والذي يشغل منصب عضو في المجلس التنفيذي، حتى عام 2021، و بالنظر الى الدور المعروف و المعترف به الدي كان يقوم به المغرب داخل اليونسكو، فقد أعيد انتخابه في العديد من هياكلها وهيئاتها الفرعية المتخصصة في العلوم الطبيعية ، والبحوث ، والتنمية المستدامة والثقافة. إن الحفاظ على وجود المغرب داخل اليونسكو يأتي مواكبا للسياسات الوطنية للتنمية المستدامة وحماية البيئة بجميع أشكالها. و بهدا الخصوص، قد أعيد انتخاب المغرب في:

اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تيسير البحوث الأوقيانوغرافية.

المجلس الحكومي الدولي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي المخصص للتعاون العلمي والبحثي في مجال تدبير وتقييم الموارد المائية.

المجلس التنسيقي الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي المخصص للبحث متعدد التخصصات (العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والتعليم) الرامي الى تحسين البيئات البشرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية والحد من ضياع التنوع البيولوجي.

لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، و تتألف من 12 عضوًا مكلفين بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية الدولية حول حماية الملكية الثقافية ذات قيمة وطنية وإقليمية و عالمية وذات الأهمية خاصة للإنسانية في أوقات النزاع المسلح.

على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى

نجاح الترشيح المغربي لرئاسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة وذلك خلال الانتخابات التي جرت في دربان (جنوب إفريقيا) في 15 نونبر 2019، و الذي فاز به السيد محمد بودرة ، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس البلدية وعمدة مدينة “الحسيمة. وهو اعتراف بنجاعة السياسات والمبادرات التي اتخذت بتوجيهات صاحب الجلالة الملك نصره الله ، من أجل تعزيز اللامركزية ولجعل المجتمعات المحلية رافعة حقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة هي أكبر منظمة غير حكومية تضم أكثر من 240،000 مدينة وحكومة محلية وإقليمية وجمعيات بلدية من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة.

منذ عودته الى أسرته المؤسساتية الإفريقية في يناير 2017 ، ما فتئ المغرب يشارك في مختلف أجهزة و هيئات التدبير داخل الاتحاد الأفريقي.

ففي عام 2019 ، تم انتخاب المغرب داخل اربع لجان فرعية تابعة للجنة الممثلين الدائمين المعتمدين لدى الاتحاد، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة الأنشطة اليومية للاتحاد الأفريقي نيابة عن المؤتمر والمجلس التنفيذي:

النائب الأول لرئيس لجنة التدقيق، المسؤول عن مساعدة الاتحاد الأفريقي في معالجة البيانات المالية والرقابة الداخلية والتدقيق والامتثال للقواعد والقوانين.

• رئيس اللجنة الفرعية للقواعد والمعايير و وثائق التفويض،

• النائب الثالث لرئيس اللجنة الفرعية للبيئة

• عضو هيئة التحرير

• 5. تعيينات في مناصب دولية

تعيين السيد جواد محجور في مارس 2019، كمساعد للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، المسؤول عن برنامج إدارة الطوارئ. يعتبر هذا التعيين في هذا المنصب الهام في التسلسل الهرمي لمنظمة الصحة العالمية تكريس للكفاءة التي أظهرها الخبير المغربي وأخصائي الصحة العامة طوال حياته المهنية، ولا سيما داخل هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

تعيين السيدة نجاة رشدي في مارس الماضي، كمستشارة إنسانية رئيسية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا. إن اختيار السيدة رشدي، التي شغلت سابقًا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في جمهورية افريقيا الوسطى، هو اعتراف بمهاراتها وأدائها في إدارة العمل الإنساني في أصعب الظروف.

تعيين السفير محمد بلعيش كممثل خاص للمنظمة الأفريقية في السودان في 30 أبريل 2019، في اجتماع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقي، في تونس.