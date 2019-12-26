اعتقال شاب بتطوان بتهمة اخلال احترام الملك واهانة موظفين عموميين

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، وضع شاب في العشرينيات من العمر رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “الصومال” المحلي وذلك على خلفية تهم موجهة اليه تتعلق باخلال احترام رموز البلاد واهانة موظفين عموميين.

و حددت المحكمة السادس من شهر يناير المقبل، موعدا لجلسات المحاكمة، والنظر في التهم الموجهة اليه ، حيث من المنتظر ان يتم الكشف عن ملابسات القضية وظروف تسجيل الفيدو الذي ظهر فيه الشاب وهو يوجه وابلا من السب والشتم من داخل المؤسسة الاستشفائية المذكورة.

وكان المُعتقل قد ظهر في فيديو تلفظ فيه بعبارات مخلة للاحترام الواجب للملك ومهينة للمسؤولين المغاربة والأطر الطبية بمستشفى سانية الرمل بدعوى عدم الاهتمام الذي لقيه في المستشفى لكونه كان مصابا في قدمه.