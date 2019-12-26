الحكومة تدافع عن الوزراء والبرلمانيين “السلايتية” : “هناك إكراهات”

نُشر بتاريخ :  2019-12-26 - 17:30
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الرباط

دافعت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، لحسن عبيابة، عن الوزراء والبرلمانيين المتغيبين عن اجتماعات وجلسات البرلمان.

عبيابة، ذكر أن البرلمانيين يحضرون اجتماعات اللجان باستمرار وأكثر من الجلسات، على اعتبار أن أشغال اللجان تكون أكثر أهمية.

وأضاف الناطق الرسمي في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هناك إكراهات كثيرة تمنع الوزراء من الحضور خصوصا خلال الاشهر الاخيرة من السنة التي تتميز بضغط كبير في العمل، ورغم ذلك، يسترسل عبيابة، فالوزراء يبذلون جهدا كبيرا للحلول بالبرلمان.

هذا ويشار الى أن غياب الوزراء عن جلسات البرلمان، تسبب في ضجة كبيرة خلال جلسة الاثنين، اثر احتجاج البرلمانيين وتهديد الرميد للحاضرين بتقديم استقالته.

تحميل المزيد في سياسة

تعليق واحد

  1. مغرببة

    في 17:54

    هذا الوزير كل مرة يهدد بلاستقالة نرجو منه ان يمر من التهديد إلى التفعيل اما عن غياب الوزراء فهذا أصبح عاديا في بلدنا العزيز نومو ولا تستيقضو ما قام الا النوم الشعب له الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

العثماني : التعليم هو مفتاح رقي المجتمع

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أهمية اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة …