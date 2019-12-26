الحكومة عن تصريحات تبون “المستفزة”: المغرب يعتمد سياسة هادئة ومتأنية

هبة بريس – الرباط

علقت الحكومة على تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي وصفت ب”المستفزة” حول العلاقات مع المغرب وقضية الصحراء.

وأكد عبيابة في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس على أن المغرب يعتمد سياسة هادئة ومتأنية مبنية على مد يد للجارة في اطار سياسة الجوار والروابط التاريخية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن المغرب لم يتخذ أي موقف من هذه التصريحات، مشيرا الى أنه في حال اتخاذ أي موقف رسمي فسيتم الاعلان عنه عبر الجهة المعنية وهي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

هذا ويشار الى أن الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، خرج قبل أيام بتصريحات وصفت بالمستفزة بخصوص موقف بلاده من قضية الصحراء.

تبون قال في تصريحه الذي أعقب مراسيم تنصيبه رئيسا على الجزائر، أن “الصحراء هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي”، مشيرا الى أن موقف الجزائر بخصوص القضية لا ينبغي أن يعكر صفو العلاقات بين الدول المجاورة.