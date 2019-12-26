نظام جديد يعزز قدرات المكتب الشريف للفوسفاط بميناء الجرف الأصفر

هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل مجموعة المكتب الشريف لفوسفاط تكوير و عصرنة التقنيات المستحدمة في هذا القطاع و هاته المرة من خلال الاعتماد على نظام تقني جديد للربط الديناميكي بميناء الجرف الأصفر.

و في هذا الصدد، أوضح بلاغ للمجموعة توصلت هبة بريس بنسخة منه أنه قد جرى بنجاح اختبار نظام الربط الديناميكي في منشآته بميناء الجرف الأصفر.

و استنادا لمعطيات البلاغ ذاته، فقد جرى هذا الاختبار في تقنية الربط الديناميكي الخاص بالمكتب الشريف للفوسفاط بتعاون مع شريكه الهولندي “Shore Tension” والوكالة الوطنية للموانئ (ANP).

و أشار الباغ نفسه أن هذا النظام يعتبر الأول من نوعه بالمغرب، حيث سيمكن من ربح وتوفير الوقت بفضل تحسين وقت فتح أرصفة الميناء، حيث يعمل كممتص للصدمات خلال الفترات الجوية المضطربة التي تؤثر في رسو السفن في ميناء الجرف الأصفر، وخاصة في الفترة بين أكتوبر ومارس التي يشهد خلالها الساحل الأطلسي أمواجا عالية، وهو ما يجبر السفن حينها على مغادرة الميناء تفاديا للاصطدام في ما بينها أو مع أرصفة ومرافق الميناء.