“البام ” يُعلن طي صفحة الخلافات و تحصين وحدة الحزب

هبة بريس ـ الرباط

أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن الطي النهائي لصفحة الخلافات بين تيار بن شماش، وتيار المستقبل، والتعبئة القصوى من أجل استعادة وهج الحزب ومكانته داخل الحقل السياسي الوطني.

وذكر بلاغ صادر عن حزب “البام”، نشر بالموقع الرسمي للحزب أنه “بدعوة مشتركة من حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، عقد المكتب السياسي اجتماعاً بكافة أعضائه خصص للتداول في الشأن الداخلي للحزب في ارتباط بالأسئلة والتحديات التي يفرضها السياق الوطني”.

وشدد المصدر ذاته، أنه بعد مداولات مستفيضة، طبعها وعي حاد بجسامة المسؤولية، قرر المكتب السياسي التفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات الداعية إلى تحصين وحدة الحزب ولم شمل مناضلاته ومناضليه.

ودعا المكتب السياسي للحزب، اللجنة التحضيرية المصادق عليها من طرف المجلس الوطني والتي يرأسها سمير كودار للاجتماع بكامل أعضائها يوم 4 يناير 2020، من أجل تحديد تاريخ المؤتمر في أقرب الآجال وبغية الدفع بمبادرة الصلح والوحدة إلى كامل مداها، يضيف البلاغ ذاته، قرر المكتب السياسي تكوين لجينة للمتابعة والمواكبة.