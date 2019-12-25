من اجل توفير العلاج لمرضى السرطان ..العشرات يحتجون أمام وزارة الصحة

هبة بريس ـ الرباط

بدعوة من شبيبة حزب الاستقلال ، احتج عشرات المواطنين أمام وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، للمطالبة بمجانية العلاج لمرضى السرطان.

وطالب المشاركون في الوقفة بإحداث صندوق لمكافحة مرض السرطان لكي يساعد المرضى الفقراء الذين يفتك السرطان بآلاف منهم كل سنة.

وشدد المحتجون على ضرورة عدم التراجع عن مطالب مجانية العلاج لصالح مرضى السرطان حتى تتفاعل الحكومة معه ويطبق على أرض الواقع.

ومعلوم ان الشبيبة الاستقلالية دعت إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة من أجل المطالبة بتوفير علاج مجاني لمرضى السرطان.

وقالت في بلاغ لها، إنها تتابع “بقلق بالغ معاناة مرضى السرطان الخبيث، وعدد من الأمراض الخطيرة والمزمنة، مع النقص الحاد في الأدوية، خاصة في ظل رفض عدد من الصيدليات صاحبة امتياز البيع توفير مخزون كاف منها، لأسباب متعددة على رأسها ضعف هامش الربح مقابل ارتفاع الضرائب المفروضة عليها”، مستنكرة ما اعتبرته “صمت الحكومة، أمام تفاقم أزمة تزويد المرضى بالأدوية بطريقة منظمة وسلسة، وأمام الغلاء الكبير في ثمن هذه الأدوية”.

وقبل بلاغ شبيبة الاستقلال ، قرّر نشطاء “فيسبوكيون” إطلاق حملة مساندة وتوحيد أصواتهم إلى جانب أهالي المرضى، تحت هاشتاغ “لنكن_أملهم”.

وانخرط عدد من النشطاء على الموقع الافتراضي في مبادرة ترافعية من أجل إحداث صندوق مكافحة مرض السرطان. وينص مقترح القانون، الذي أعده عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام قانون المالية لسنة 2020، وإحداث حساب لـ”صندوق مكافحة السرطان” ووضع مرسوم يحدد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للمرضى، ووضع دورية مشتركة بين قطاعات مكلفة بكل من وزارات “الداخلية، الاقتصاد والمالية، والصحة” لتفعيل مقتضيات الصندوق، لاسيما لتسيير المساطر الإدارية على المستوى الترابي.