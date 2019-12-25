أكادير : تلميذة تنتزع حكما قضائيا ضد أكاديمية التعليم بتعويض 40 مليون

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت إدارية اكادير، بتغريم الاكاديمية الجهوية للتعليم بسوس ماسة، بمبلغ 40 مليون سنتيم لفائدة تلميذة تم ترسيبها ومنعها من اجتياز امتحانات الباكالوريا الاستدراكية علوم فيزيائية بتارودانت.

وجاء في منطوق الحكم أن “المدعية اسست احقيتها في التعويض المطلوب على أنها تكبدت اضرارا جمة تعرضت له من الاكاديمية المدعي عليها خلال الموسم الدراسي 2014/2015 عندما اجتازت امتحانات الباكالوريا وصدر عن المدعي عليها قرار ترسيبها في الامتحان الوطني ومنعها من اجتياز الدورة الاستدراكية بعلة الغش في مادة الانجليزية، الامر الذي اضطرت معه الى اللجوء الى القضاء واستصدار الحكم رقم 107/2015 بتاريخ 03/07/2015 في الملف رقم 150/7106/2015 القاضي بوقف بايقاف تنفيذ القرار الى حين البث نهائيا في الموضوع والذي امتنعت من تنفيذه، وتمادت في حرمانها من اجتياز الدورة الاستدراكية ضدا على المقرر القضائي المذكور، علما ان المحكمة قضت كذلك بمقتضى الحكم رقم 166/2015 في الملف رقم 151/7110/2015 بالغاء القرار المطعون فيه والذي ايدته محكمة الاستئناف الادارية بمراكش”.

واضافت المحكمة في تعليل قرارها بتغريم اكاديمية التعليم أن” ما أسست عليه قرارها باتهامها بالغش في مادة الانجليزية التي ماهي الا مادة ثانوية في تخصصها والحال انها تتحلى بأخلاق حسنة وكانت محل تقدير واحترام وتنويه كافة اساتذتها، وأنها كانت تلميذة مجتهدة اعتادت على احتلال المراتب الاولى طيلة مسيرتها الدراسية”.

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