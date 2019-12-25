التوفيق يطالب بالرفع من ميزانية وزارته لإصلاح ألاف المساجد بالمغرب

هبة بريس – الدار البيضاء

طالب أحمد التوفيق وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالرفع من قيمة ميزانية وزارته و ذلك في ظل المشاريع الكثيرة التي تقوم بها و على رأسها إصلاح و ترميم ألاف المساجد بالمغرب.

و أوضح التوفيق أنه يستوجب رفع قيمة ميزانية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية خاصة أن أغلب المساجد بالعالم القروي في وضعية هشاشة لأنها بنيت بالطوب و يلزم أكثر من 30 أو 40 سنة من أجل إصلاحها.

و صرح ذات المسؤول أن الوزارة قامت بين 2012 و 2019 بتأهيل 173 مسجد بكلفة 880 مليون درهم، وبناء 33 مسجد بكلفة 185 مليون درهم، كما قدمت 1102 إعانة مالية للعالم القروي.

وأضاف وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية: “لهذا نلح على أن تكون ميزانية وزارة الأوقاف من الميزانيات التي لها الأولوية لأننا نقوم بوظائف عدة و مشاريع كثيرة”.

و تجدر الإشارة إلى أن عدد المساجد بالمغرب يبلغ قرابة 52 ألف مسجد ، أكثر من الثلثين متواجدة بالعالم القروي.