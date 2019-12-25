‎تزامنا والحديث عن أزمتها المالية.. نشطاء يتداولون صورا لسيارات فارهة ل”دوزيم”

هبة بريس – الرباط

تزامنا والحديث عن الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها القناة الثانية خلال الفترة الاخيرة، تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا لسيارات فارهة تابعة للقناة.

ونشر عدد من رواد العالم الأزرق سيارات تحمل “لوغو” القناة الثانية بعدد من مناطق المملكة وخارج أرض الوطن، وسط تساؤلات حول حقيقة الأزمة المالية.

وفي هذا الصدد، تداول النشطاء مقطع فيديو صوره أحد المغاربة المقيمين بالخارج، من أمام مكان الحلبة التي شهدت نزالا “شرسا” بين البطل المغربي بدر هاري ونظيره الهولندي ريكو، بهولندا.

و وثق ذات الفيديو، لحضور أحد العاملين بالقناة لمتابعة النزال بسيارة من ماركة “جاكوار” وبشعار القناة الثانية التي تعيش أسوء أيامها ماديا، حسب قول المسؤولين.

من جهتهم، نشر عدد من الفيسبوكيين صورا لسيارات فخمة من نوع ” كاط كاط” تابعة للقناة وتجوب عددا من المدن المغربية.

“سيارات دوزيم الفارهة” أثارت تساؤل عدد من المواطنين حول حقيقة الأزمة المالية التي يتحدث عنها الجميع، لافتين الى أنه في حال امتلاك القناة لتلك السيارات فهذا يعد ضحكا على ذقون المغاربة، أما في حال كرائها للحضور الى مناسبات وأحداث معينة فهذا يعد تبذيرا وإسرافا واضحين يستلزمان تدخل الجهات المعنية لإيقافه.

هذا ويشار الى أن وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، أقر بالأزمة المالية التي تعيشها القناة الثانية.

وكشف عبيابة في تصريح أدلى به في الندوة الصحفية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي قبل أسابيع، أن “ميزانية القناة الثانية تعتمد بنسبة 90 في المائة على عائدات الإشهار التي تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتوزعت على وسائل الإعلام المختلفة، ما أسهم في نقص مواردها المالية.

وأكد عبيابة أن دوزيم قناة وطنية تقوم بمجهودات كبيرة جداً وتؤدي خدمات مهمة، يجب حل جميع المشاكل المرتبطة بها ماديا أو تدبيريا، مشيرا الى أنه سيتم العمل على حل هذه الاشكالية المالية.