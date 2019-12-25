بنشعبون يمنح موظفي وزارة المالية امتيازات غير مسبوقة

هبة بريس – الدار البيضاء

مع اقتراب انطلاقة السنة الجديدة ، استشبر عدد من موظفي وزارة المالية بالامتيازات غير المسبوقة التي سيتحصلون عليها و التي ستصبح مكسبا لا محيد عنه في المستقبل.

و في هذا الصدد أعلنت وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة عن مجموهة من الإجراءات و حزمة من الامتيازات التي سيستفيد منها موظفي الوزارة.

و سيصبح بإمكان موظفي المالية الظفر بامتيازات غير مسبوقة بعدما منحتهم وزارة بنشعبون امتيازات من قبيل الاستفادة الكلية من سعر الفائدة أي قرض بدون فائدة، في حدود مبلغ 300 ألف درهم.

كما تحصل موظفي ذات الوزارة على منحة مباشرة قدرها 1500 درهم للمنخرطين في مؤسسة الأعمال الاجتماعية المرتبين في السلالم 6 و7 و8.

و فضلا على كل ذلك ، أعلنت وزارة بنشعبون عن إطلاق مشروع سكني بتمارة سيستفيد منه موظفو الوزارة ذاتها بعد مذكرة تنظيمية ستصدر تزامنا مع البداية في المشروع.