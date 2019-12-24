صفارات الإنذار تدوي في كولومبيا بعد زلزال ضرب وسط البلاد

هبة بريس ـ وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختير مناطق وسط كولومبيا، مما أدى إلى اشتغال صفارات الإنذار في العاصمة بوغوتا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية إن الزلزال وقع في الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 30-40 كم شمالي مدينة غرانادا في مقاطعة ميتا ونحو 150 كم جنوبي العاصمة بوغوتا، وعلى عمق 10 كم.

ورصدت الهيئة هزات أرضية ارتدادية عقب الهزة الرئيسية وصلت قوتها إلى 5.8 درجة.

وتوقع المركز الوطني للتحذير من التسونامي في كولومبيا أنه لن يؤدي الزلزال إلى حدوث تسونامي

ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو مصابين أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.