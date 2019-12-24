محكمة فاس تقرر تأجيل النظر في ملف ناظر أوقاف “الحرم الإدريسي”

خالد العروسي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة أن ابتدائية فاس قررت اليوم الثلاثاء 24 دجنبر، تأجيل محاكمة ناظر أوقاف الحرم الإدريسي، المتهم بالاستيلاء على هبة ملكية من ضريح المولى إدريس، حيث تم تحديد تاريخ 04 فبراير 2020 كموعد للجلسة المقبلة .

ويتابع المعني بالأمر بتهمة “خيانة الأمانة” بالاستيلاء على هبة ملكية سلمها الملك إلى ضريح المولى إدريس لتوزيعها على أكثر من ألف مستفيد من المنتمين إلى عائلة باني مدينة فاس.

و أوضح المشتكون لـ ” هبة بريس ” في مقال سابق أن الهبة وضعت بالصندوق على شكل 25 غلافا يحتوي كل غلاف على مليون سنتيم ، و أكد ذلك بحضور السلطة خاصة قائد بالملحقة الادارية القرويين بالمدينة العتيقة ، لكن بعد إعادة فتحها لاحقا أكد ذات المتحدثون أنه تبين اختفاء ظرف واحد و مبالغ مختلفة من باقي الأظرفة ، ليكون ما تم الاستيلاء عليه حوالي 41 ألف درهم ، اتهموا الناظر باختلاسها .

يذكر ، أن المتهم يتابع في حالة سراح، بعد إحالته على النيابة العامة، من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية