وزارة أمكراز تكشف قيمة أجور المغاربة و تعويضاتهم العائلية

هبة بريس – الدار البيضاء

في ظل الارقام المتباينة التي تتحدث عن الفوارق الاجتماعية و الطبقية بالمغرب و اختلاف الأجور الممنوحة ، و بين تضارب الارقام التي تخص معدلات البطالة و ما يوفره سوق الشغل من فرص ، خرجت وزارة أمكراز لتؤكد بعض المعطيات الخاصة بالفئة النشيطة بالمغرب.

و في هذا الصدد، صرح محمد أمكراز وزير الشغل و الإدماج المهني خلال لقاء احتضنته مدينة الدار البيضاء اليوم أن عدد المستفیدین من التعویضات العائلیة بالمغرب يلغ رقم 3.1 ملیون مستفید بمبلغ 5.5 ملیار درھم.

أما فيما يتعلق بكتلة الأجور المصرح بھا، فأشار الوزير السالف الذكر أنه قد بلغت 148 مليار درهم ، بينما فاقت قيمة التعویضات الممنوحة على مبلغ 5.17 ملیار درھم.

و أشار وزیر الشغل والادماج المھني إلى ارتفاع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 5.22 ملیار درھم، ومبلغ الأموال الاحتیاطیة بصندوق الإیداع والتدبیر إلى 53 ملیار درھم، علما أن تمثیلیات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصلت إلى 106 وكالة.

و بخصوص نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض، أوضح أمكراز أن قیمة التعویضات المصروفة بلغت 4 ملیار درھم، والاشتراكات المستحقة 3.7 ملیار درھم، مشیرا إلى تقلیص آجال استرداد مصاریف العلاج إلى ستة أیام.