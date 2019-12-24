شباط يواصل تغيبه عن البرلمان و المالكي يقرر الاقتطاع من أجرته

هبة بريس – الدار البيضاء
يواصل حميد شباط النائب البرلماني و الأمين العام السابق لحزب الاستقلال تغيبه عن جلسات البرلمان سواءا بغرفة مجلس النواب و كذا باللجان الفرعية.
و برز إسم حميد شباط مجددا كأحد أبرز الغائبين خلال جلسة أمس بمجلس النواب ، حيث تصدر إسمه لائحة الغياب التي تلتها عزوها العراك أمينة المجلس و التي ضمت المتغيبين لثلاث جلسات متتالية.
و لم يكن شباط وحده من تغيب عن هاته الجلسات دون عذر ، بل كان معه عدد من الأسماء البرلمانية و في مقدمتهم فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة.
و كان لحبيب المالكي بصفته كرئيس لمجلس النواب قد أقر في وقت سابق قرار الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين دون تقديم أي عذر أو ترخيص يبرر غيابهم طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
ولد حميدو
في 11:55
حتى هو كان ناشطا حقوقيا في بدايته و لهدا هادو اللي تيبانو دبا ما غادينش يشمتونا و كل واحد يدافع عن نفسه و الرزق على الله