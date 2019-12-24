شباط يواصل تغيبه عن البرلمان و المالكي يقرر الاقتطاع من أجرته

هبة بريس – الدار البيضاء

يواصل حميد شباط النائب البرلماني و الأمين العام السابق لحزب الاستقلال تغيبه عن جلسات البرلمان سواءا بغرفة مجلس النواب و كذا باللجان الفرعية.

و برز إسم حميد شباط مجددا كأحد أبرز الغائبين خلال جلسة أمس بمجلس النواب ، حيث تصدر إسمه لائحة الغياب التي تلتها عزوها العراك أمينة المجلس و التي ضمت المتغيبين لثلاث جلسات متتالية.

و لم يكن شباط وحده من تغيب عن هاته الجلسات دون عذر ، بل كان معه عدد من الأسماء البرلمانية و في مقدمتهم فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة.

و كان لحبيب المالكي بصفته كرئيس لمجلس النواب قد أقر في وقت سابق قرار الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين دون تقديم أي عذر أو ترخيص يبرر غيابهم طبقا للنظام الداخلي للمجلس.