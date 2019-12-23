بن عبد القادر يكشف عدد المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم

هبة بريس ـ الرباط

كشف وزير العدل، محمد بن عبد القادر، ان محاكم المغرب لا تتوفر لحدود الساعة إلا على 240 مساعد اجتماعي فقط.

وأوضح الوزير في رد على سؤال حول “خصاص المساعدين الاجتماعيين في المحاكم” طرحته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بجلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، أن عدد المساعدين الاجتماعيين في المحاكم المغربية لا يتجاوز 240مساعدا اجتماعيا، سينضاف إليه 67آخرون ما يزالون في طور التكوين.

وأكد بن عبد القادر، على أن التزايد الملحوظ لعدد القضايا التي تحتاج تدخل المساعدين الاجتماعيين وخاصة تلك المتعقلة بقضاء الأسرة، يفرض رفع أعداد هذه الفئة، مشيرا إلى أن وزارة العدل تستعد لفتح مباريات من أجل توظيف المزيد من المساعدين الاجتماعيين وسد الخصاص.