برلماني ينتقد غياب الوزراء : “المغاربة ” في حاجة إلى الأموال التي تصرف على البرلمان

هبة بريس ـ الرباط

وجه رشيد الحموني، عضو مجموعة التقدم والاشتراكية، بطريقته الخاصة انتقادات لاذعة إلى وزراء حكومة العثماني بسبب غيابهم عن أشغال مجلس النواب.

وقال الحموني، في نقطة نظام باسم فريقه النيابي، “المواطن أعطانا الانتداب لكي نمثله، والملك محمد السادس في خطاباته يكلف النواب بإيصال مشاكلهم للحكومة، لكننا أصبحنا نمثل على الشعب وكنتخلصوا بفلوس الشعب”.

وأضاف ” أصبحنا مقتنعين أنه لا جدوى من الأسئلة الشفوية ولا الكتابية، فنحن عندما نوجه سؤالا إلى وزير معين يعود لنا نفس السؤال ولا يتغير إلى الكاشي”، مشددا على أنه “ليس هناك تفاعل للحكومة مع أسئلة النواب”، واصف ذلك بـ”الاستهتار”.

وقال الاخير “اليوم خصنا ناخدو موقف حاسم في مجلس النواب، يا إما نرجعو للمؤسسة الهيبة ديالها، يا إما هاد الفلوس محتاجينهم المغاربة، وفلوس كثيرة كتخسر على مجلس النواب، عطيتونا الآيباد نبقاو نسيفطو إيميل وجاوبونا بالإيميل”.

وطالب الحموني بتوحيد الصف ، معارضة واغلبية واتخاد موقف من الحكومة والانسحاب في الجلسة المقبلة تعبيرا عن رفض غياب الوزراء ”.