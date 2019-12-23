الرباح عن الغلاء في فواتير الكهرباء: “الأمر متعلق بالاغنياء فقط

هبة بريس ـ الرباط

بعد احتجاج عدد من المواطنين من الغلاء في فواتير الماء والكهرباء، خلال الاشهر الأخيرة، أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عزيز الرباح، أن الأمر يتعلق بالطبقة الغنية فقط.

الرباح، أوضح في معرض رده على أسئلة البرلمانين في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن فواتير التزويد بالكهرباء لم تسجل أي ارتفاع خلال الفترة الاخيرة، مشيرا الى أن نسبة مهمة من المواطنين لم يتعدون الاشطر الاولى.

وأضاف الرباح، أن “الطبقة الغنية” التي تستهلك الكهرباء في الصناعة وغيرها ، هي المعنية بالزيادة لتخطيها الشطرين الأول والثاني للاستهلاك.

وأوضح الوزير للمواطنين الذين يشتكون من غلاء الفواتير ، أن الأمر قد يعود لعدم أداء فواتير سابقة لذلك تلجأ المصلحة المعنية لتقسيمها على أشهر، أو لتزويد عدد من الاسر بالكهرباء من عداد واحد مشترك