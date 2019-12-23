بسبب تدوينة ..ابتدائية خنيفرة تؤجل محاكمة الناشط “عبد العالي باحماد”

نُشر بتاريخ :  2019-12-23 - 18:15
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هبة بريس ـ الرباط

قررت المحكمة الابتدائية بخنيفرة اليوم الاثنين، تاجيل محاكمة الناشط الحقوقي “عبد العالي باحماد” إلى 30 دجنبر الجاري.

وقال مصدر هبة بريس ان قرار التأجيل جاء من أجل إعداد هيئة دفاع “عبد العالي باحماد” نظرا لتسجيل عددا من المحامين أنفسهم من أجل مؤازرته.

وعرض ” باحماد ” على أنظار النيابة العامة يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 حيث وجهت له رسميا تهمة المس بالمقدسات وإهانة العلم الوطني، على خلفية مجموعة من التدوينات المنشورة على حسابه بفيسبوك، وقررت الاحتفاظ به في حالة اعتقال.

و نظم عشرات الحقوقيين بمدينة خنفيرة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، للتنديد باعتقال “عبد العالي باحماد”، والمطالبة بإطلاق سراحه ووقف سياسة تكميم الأفواه والتضييق على النشطاء.

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