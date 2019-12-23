بعد وفاة صالح.. رئيس الجزائر يعين قائدا جديدا لأركان الجيش

هبة بريس – وكالات
عين رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، ظهر الاثنين، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية في منصب قيادة أركان الجيش بالوكالة.
و يأتي تعيين شنقريحة في هذا المنصب بعد وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح.
وتوفي صباح اليوم رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إثر سكتة قلبية.
و كان الفريق أحمد قايد صالح، عين اللواء سعيد شنقريحة في سبتمبر الماضي قائدا جديدا للقوات البرية، في إطار تغييرات عدة طالت قيادة الجيش الجزائري خلال تلك الفترة التي رافقتها احتجاجات شعبية لا زالت مستمرة.
وشغل اللواء شنقريحة سابقا منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.
الحیاة تنتهي لا محال
في 12:53
سبحانک یا الله العلي العظیم۰ کان یعتقد انه یعیش الدهر۰ في هذه الضروف و بدون خلط السیاسة بماسي الناس، نطلب له المغفرة و التحلي بالواقعیة لمن سیخلفه۰ هنا نتیقن بان الحیاة لیست الا متاع الغرور۰
محمد
في 22:06
الدولة العجوز رئيسها السابق عجوز وعاجز رئيسها الحالي عجوز قائد الجيش المتوفي عجوز قائد الجيش الحالي عجوز كأن البلد ليس به شباب
ولد حميدو
في 00:26
بن بلة و بومدين و قايد صالح توفوا في شهر دجنبر
العيش الى حدود ثمانين سنة امر طبيعي فلا داعي للتاويلات