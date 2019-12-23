عاجل.. وفاة القايد صالح الحاكم الفعلي للجزائر

هبة بريس

توفي قبل لحظات من يومه الاثنين، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح.

وتوفي رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، عن عمر ناهز 80 سنة.

و يعتبر الراحل الحاكم الفعلي للجزائر سواءا في فترة بوتفليقة أو ما بعدها، و أنه هو من كان يتحكم في تدبير كل شؤون الجزائر الداخلية و الخارجية نظرا لكونه كان هو مسير المؤسسة العسكرية الجزائرية و أقوى رجل داخلها.

و أكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، حيث قالت إن صالح توفي إثر سكتة قلبية في ساعة متأخرة.

و ولد الفريق أحمد قايد صالح في 13 يناير 1940 بولاية باتنة.