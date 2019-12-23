عاجل.. وفاة القايد صالح الحاكم الفعلي للجزائر

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هبة بريس
توفي قبل لحظات من يومه الاثنين، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح.
وتوفي رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، عن عمر ناهز 80 سنة.
و يعتبر الراحل الحاكم الفعلي للجزائر سواءا في فترة بوتفليقة أو ما بعدها، و أنه هو من كان يتحكم في تدبير كل شؤون الجزائر الداخلية و الخارجية نظرا لكونه كان هو مسير المؤسسة العسكرية الجزائرية و أقوى رجل داخلها.
و أكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، حيث قالت إن صالح توفي إثر سكتة قلبية في ساعة متأخرة.
و ولد الفريق أحمد قايد صالح في 13 يناير 1940 بولاية باتنة.
متعظ
في 11:36
لايدخل الجنة حاقد ولا حاسد المرجو من سياتي بعده ان يكون كاردوغان يضع الجنة امامه ليس كمن همه الاول نهب خيرات البلاد والطغيان والقتل هذا الغير مؤسوف عليه
AMAL
في 12:14
إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الحي الذي لا يموت، تُرى ماذا أخذ معه؟ عمله فقط، نتمنى أن يعتبر خلفه، و نتمنى أن يذهب معه حقده وكراهيته للمغرب.
عزيز٠
في 14:15
ان لله و اليه راجعون
قدور الحنوني
في 14:54
سبحان الله .. يحكمون حتى يغيبهم الموت. ليته استقال حين أوهنته الشيخوخة ليتفرغ لعبادة مولاه الحق. ويترك الأمر للشباب..
يوسف
في 16:08
وفي لحظة ما ستدرك ان كل هذه الاوسمة لن تنفعك
فلا تظلم ولا تأكل حق إنسان وكن بالناس رحيما
إن لله وان اليه راجعون
عبدو
في 16:15
هناك شكوك في وفاته حيث ان ابناء القايد صالح دفعوا بالتبون لانجاحه في الانتخابات في المقابل كان من يعارض دالك بالشدة وهم الجنرال بوعزة واسيني والجنرال قايدي وللقصة بقي …