بشرى لساكنة ورزازات.. الوزارة تقتني جهاز “IRM” بتكلفة 9 353 340 درهم

نُشر بتاريخ :  2019-12-23 - 10:41
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هبة بريس – الرباط

في إطار إتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة و وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية و تحديث الإدارة و عمالة إقليم ورزازات و المجلس الإقليمي،التي تهدف إلى تجويد العرض الصحي و الرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لساكنة إقليم ورزازات، تم إقتناء جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي(IRM) من صنف(Tesla)1.5 من طرف وزارة الصحة لفائدة المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر، بكلفة إجمالية قدرها 9 353 340 درهم.

و قد تم الشروع في تثبيت هذا الجهاز بمصلحة الأشعة بذات المستشفى يوم الجمعة 20 دجنبر2019، و ذلك بفضل مجهودات مندوبية وزارة الصحة بالإقليم و التأطير التقني للمديرية الجهوية للصحة لجهة درعة تافيلالت و المصالح المركزية لوزارة الصحة و مواكبة المصالح الإقليمية للعمالة.

و تجدر الإشارة أن إتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة و شركاءها تضم عدة مشاريع في المجال الصحي تهدف إلى تقريب و تجويد الخدمات الصحية بالإقليم.

و عليه فإن مندوبية وزارة الصحة تشكر كل الساهرين، من إدارة مستشفى سيدي حساين و جميع الفاعلين بالقطاع، على عملهم الدؤوب من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للساكنة، كما تشكر جميع الأطر الصحية بإقليم ورزازات على المجهودات المبذولة.

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تعليق واحد

  1. متقشف مزمن

    في 11:08

    نعلم علم اليقين ان المستفيد منه كل الاعيان في المنطقة والمواطن البسيط سيواجهونه براه خاسر

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